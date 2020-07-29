29 июля 2020, 10:51
Первая вакцина от коронавирусной инфекции станет доступна для россиян 15 августа
Вакцина от коронавируса, разработанная специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи, будет зарегистрирована 10-12 августа. Для граждан препарат станет доступен уже 15 августа
Вакцина от коронавируса, разработанная специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи, будет зарегистрирована 10-12 августа. Для граждан препарат станет доступен уже 15 августа.
Источник «Интерфакса» в правительстве сообщил, что препарат сейчас передан на экспертизу в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения». После этого соответствующие документы поступят в Минздрав. Примерно пять дней препарат будут проверять в Росздравнадзоре.
После всех проверок, примерно 15 августа, долгожданная вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот.