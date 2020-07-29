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29 июля 2020, 08:08

Центробанк проводит проверку в Альфа-Банке из-за утечки данных клиентов

Хакеры собирали информацию о клиентах Альфа-Банка с декабря 2019 года по январь 2020 года, а в феврале персональные данные клиентов попали в интернет. В банке утечку обнаружили только в марте.

Центробанк проводит проверку в Альфа-Банке из-за утечки данных клиентов

Центробанк РФ проводит проверку в Альфа-Банке из-за масштабной утечки данных клиентов, которая произошла в марте 2020 года.

Издание Readovka сообщает, что хакеры собирали информацию о клиентах Альфа-Банка с декабря 2019 года по январь 2020 года, а в феврале персональные данные клиентов попали в интернет. В банке утечку обнаружили только в марте.

Напомним, что в марте из-за утечки данных Альфа-Банк заблокировал карты у некоторых клиентов по подозрению в компрометации.

В ЦБ говорят, что в случае с Альфа-Банком речь идет о новом типе уязвимости. Регулятор обнаружил ее на одном из онлайн-сервисов кредитного учреждения во время проверки.

Представитель Альфа-Банка в беседе с «Лентой.ру» опроверг информацию об уязвимости систем кредитно-финансовой организации.

Между тем появилась информация о новых утечках данных клиентов Альфа-Банка. Так, 24 июля «Известия» сообщили о выставлении на продажу на форуме в даркнете актуальных данных клиентов банка.

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