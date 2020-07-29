Норма об изъятии в Пенсионный фонд неподтвержденных доходов коснется только госслужащих
Министерство юстиции РФ опубликовало разъяснения по поводу законодательной инициативы Министерства финансов о конфискации в пользу Пенсионного фонда «подозрительных» доходов граждан
Министерство юстиции РФ опубликовало разъяснения по поводу законодательной инициативы Министерства финансов о конфискации в пользу Пенсионного фонда «подозрительных» доходов граждан. В ведомстве заверили, что изъятие неподтвержденных доходов грозит только государственным служащим, хотя в Минфине заявляли о распространении этой нормы на всех российских граждан.
В пресс-службе Минюста «Интерфаксу» заявили, что предлагаемые поправки в Гражданский кодекс РФ, предусматривающие перевод в доход страны денежных средств и имущества при недоказанности их законного происхождения, коснутся исключительно госслужащих.
Законопроект Минфина предусматривает механизм, позволяющий обращать в доход государства средства с лицевых счетов должностных лиц, обязанных представлять сведения о доходах и имуществе, а также сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если сумма превышает общий доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года.
Норма коснется федеральных и региональных госслужащих, а также лиц, занимающих муниципальные должности, работающих на государственной и муниципальной службе и иных лиц, обязанных представлять такие сведения.