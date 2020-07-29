29 июля 2020, 07:45
«Роскосмосу» разрешили засекретить свои госзакупки из-за санкций
Государственной корпорации «Роскосмос», которую возглавляет Дмитрий Рогозин, разрешат засекретить свои закупки. Правительство уже подготовило соответствующий проект постановления
Государственной корпорации «Роскосмос», которую возглавляет Дмитрий Рогозин, разрешат засекретить свои закупки. Правительство уже подготовило соответствующий проект постановления.
«Роскосмос» сможет не публиковать свои тендеры на портале госзакупок если они касаются работ по исследованию и использованию космического пространства, создания космических материалов и космических технологий, ремонта и утилизации космической техники. Подрядчиков по этим госконтрактам будут выбирать закрытым способом.
В правительстве объяснили отказ от публикации тендеров космической корпорации тем, что иностранные органы власти «анализируют открытую информацию из контрактов «Роскосмоса» и его предприятий, выявляя участников, находящихся под санкциями».