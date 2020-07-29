29 июля 2020, 07:37
В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль сотрудника Росгвардии
В Назрановском районе Ингушетии неизвестные открыли огонь по автомобилю сотрудника Росгвардии. В результате полученных ранений сотрудник силового ведомства скончался
В Назрановском районе Ингушетии неизвестные открыли огонь по автомобилю сотрудника Росгвардии. В результате полученных ранений сотрудник силового ведомства скончался.
Нападавшие скрылись в неизвестном направлении, сообщает РИА Новости.
Telegram-канал 112 сообщат, что погибшим является старший лейтенант Росгвардии Микаил Алиев.
Трое нападавших вышли из леса и напали на старшего лейтенанта, когда он сидел в машине с молодой женщиной. По другим данным, в силовика выстрелили, когда он общался с девушкой возле дороги. Раненный он сел в машину, проехал несколько метров и умер.