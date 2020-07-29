Московская полиция на фоне бунтов рабочих в регионах проводит рейды на стройках и транспортных объектах
Сотрудники московской полиции проводят проверки на стройках, транспортных объектах и в клининговых службах в связи с последними бунтами рабочих в регионах
Сотрудники московской полиции проводят проверки на стройках, транспортных объектах и в клининговых службах в связи с последними бунтами рабочих в регионах.
Baza сообщает, что силовикам поручено до 15 августа составить списки всех строителей и уборщиков, которые работают в системе транспорта Москвы. При этом каждого из них необходимо проверить на судимости и причастность к экстремистской деятельности.
Ревизию в МВД решили провести из-за бунтов в регионах, поводом для которых стала невыплата зарплаты. Напомним, что в июле рабочие, задействованные на строительстве Амурского ГПЗ, утроили погром в офисе компании-подрядчика.
Следом забастовку устроили рабочие, ремонтирующую взлетно-посадочную полосу у терминала В аэропорта «Шереметьево» в Москве. Также сообщается о забастовках на нескольких строительных объектах в столице.