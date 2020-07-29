Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун объявил новую голодовку в СИЗО
Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, обвиняемый в превышении должностных полномочий и получении взятки, объявил новую голодовку
Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, обвиняемый в превышении должностных полномочий и получении взятки, объявил новую голодовку.
Супруга бывшего чиновника Юлия Шестун сообщила «МБХ медиа», что ее муж объявил голодовку 27 июля. Он требует провести ему операцию по удалению грыжи и этапировать его в центр имени Бакулева для обследования перед операцией по стентированию левой сонной артерии. Также Шестун требует свидания с детьми и возвращения к прежнему графику судебных заседаний по его делу (два раза в неделю вместо ежедневных процессов). С учетом проблем Шестуна со здоровьем, ежедневные судебные заседания даются ему очень тяжело.
Юлия Шестун отметила, что судья Подольского суда Юферова «создает пыточные условия».
Отметим, что это уже третья голодовка Александра Шестуна в СИЗО. Вторая голодовка экс-главы Серпуховского района длилась 223 дня и завершилась в январе 2020 года.