29 июля 2020, 02:39
В Ростове-на-Дону нашли мертвыми трех сотрудников компании «Газпром межрегионгаз»
Тела трех мужчин обнаружили на траве у Парка Авиаторов. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Согласно предварительной версии, сотрудники газовой службы скончались в результате отравления сероводородом
В Ростове-на-Дону трое сотрудников компании «Газпром межрегионгаз» были найдены мертвыми у газового колодца.
Портал 161.ru сообщает, что тела трех мужчин обнаружили на траве у Парка Авиаторов. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Согласно предварительной версии, сотрудники газовой службы скончались в результате отравления сероводородом.
В пресс-службе «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» сообщили, что погибшими оказались мастер по ремонту газового оборудования и два слесаря. В компании заверили, что газовое оборудование находилось в исправном состоянии, а утечек газа не было.
Вызов сотрудников не был аварийным. На месте проводились плановые работы.