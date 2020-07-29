Экс-фигурант «московского дела» обратился в суд из-за отказа прокуратуры извиняться за незаконное уголовное преследование
Бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло пожаловался в Тверской райсуд Москвы на бездействие прокуратуры, которая не принесла ему извинений за незаконное уголовное преследование
Бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло пожаловался в Тверской райсуд Москвы на бездействие прокуратуры, которая не принесла ему извинений за незаконное уголовное преследование.
Активист сообщил «МБХ медиа», что иск против прокуратуры подан в «гражданско-воспитательных целях». В иске говорится, что прокуратура «почти год» не исполняет обязательство о принесении извинений в связи с оправдательным приговором, в связи с чем Миняйло требует от суда признать бездействие генпрокурора Игоря Краснова и обязать ведомство принести извинения.
Напомним, ранее суд присудил Алексею Миняйло компенсацию в размере 150 тысяч рублей за незаконное преследование по «московскому делу».