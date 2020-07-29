29 июля 2020, 01:39
Россия может возобновить рейсы на Мальдивы, в ОАЭ, Южную Корею и Венгрию
Россия планирует в ближайшее время возобновить авиационное сообщение с Мальдивскими островами, Объединенными Арабскими Эмиратами, Южной Кореей и Венгрией. Ранее было объявлено о восстановлении полетов в Турцию, Великобританию и Танзанию
Россия планирует в ближайшее время возобновить авиационное сообщение с Мальдивскими островами, Объединенными Арабскими Эмиратами, Южной Кореей и Венгрией. Ранее было объявлено о восстановлении полетов в Турцию, Великобританию и Танзанию.
По данным ТАСС и «Интерфакса», власти Мальдив и ОАЭ заявили о готовности принимать рейсы из России, однако однозначного положительного ответа от Венгрии и Южной Кореи пока не поступало.
Когда планируется начать вторую фазу снятия ограничений на авиасообщение, пока неизвестно.
Напомним, что с 1 августа будут разрешены полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию. При этом страны Евросоюза не планируют разрешать въезд российским гражданам как минимум до середины августа.