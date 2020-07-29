29 июля 2020, 01:08
Мировой суд оштрафовал директора Фонда борьбы с коррупцией за отказ удалить расследование «Он вам не Димон»
Мировой суд Москвы оштрафовал директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова на 100 тысяч рублей за отказ удалить фильм-расследование «Он вам не Димон» о тайных активах бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева
Мировой суд Москвы оштрафовал директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова на 100 тысяч рублей за отказ удалить фильм-расследование «Он вам не Димон» о тайных активах бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.
Директора ФБК признали виновным в злостном неисполнении решения суда, который постановил удалить резонансное расследование.
После оглашения приговора Иван Жданов заявил судье, тот выбрал карьеру вместо совести.
Напомним, что еще в 2017 году Люблинский райсуд Москвы обязал ФБК удалить видеоматериалы и публикации с порочащими честь бизнесмена Алишера Усманова сведениями (олигарх упоминался в расследовании). Летом 2019 года в отношении Жданова возбудили уголовное дело за отказ исполнить решение суда.