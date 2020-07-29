Минфин выступил против расширения программы ипотеки под 6,5%
Представитель ведомства заявил, что новая программа льготной ипотеки, должна оставаться антикризисной и не расширяться, поскольку увеличение расходов государства может создать риски для бюджета
В Министерстве финансов России заявили об опасности расширения ипотечной программы, в рамках которой граждане смогут взять кредит на покупку жилья под 6,5% годовых.
Замглавы ведомства Алексей Моисеев заявил, что новая программа льготной ипотеки, запущенная в мае, должна оставаться антикризисной и не расширяться, поскольку увеличение расходов государства на субсидирование ставок по таким кредитам может создать риски для бюджета, сообщает РБК.
По словам чиновника, около 40% россиян не могут позволить себе ипотеку даже под 0%, поэтому расширение программы ипотеки под 6,5% может стать «пирамидой» для бюджета. «Мы рискуем надуть пузырь на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы ипотеку брать», - отметил Моисеев.
По оценкам Минфина и «Дом.РФ», позволить себе ипотечный кредит могут не более 60% граждан. «Это максимум. Это даже если ставка будет 0%. Люди просто не смогут вернуть тело кредита», - добавил чиновник.
Новая программа ипотеки была запущена в апреле 2020 года. В рамках программы заемщики могут взять кредит на покупку квартиры в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых на весь срок кредита. Программа будет действовать до 1 ноября.