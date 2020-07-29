Обвиняемый в госизмене журналист Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь предлагал журналисту сделку, в рамках которой тот должен был бы признать вину и получить 10 лет лишения свободы (треть от максимального наказания за госизмену). Иван Сафронов от такой сделки отказался, так как считает себя невиновным
Бывший журналист «Коммерсанта» и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, отказался от сделки со следствием.
Адвокат журналиста Иван Павлов сообщил агентству ТАСС, что следователь предлагал его подзащитному сделку, в рамках которой тот должен был бы признать вину и получить 10 лет лишения свободы (треть от максимального наказания за госизмену). Иван Сафронов от такой сделки отказался, так как считает себя невиновным.
Напомним, Ивана Сафронова обвиняют в государственной измене. По версии спецслужб, журналист якобы собирал информацию о российских военных разработках и передавал ее чешским силовикам. Журналист своей вины не признает, а его защита заявила, что обвинение так и не предоставило доказательств причастности Сафронова к госизмене.