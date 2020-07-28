Генпрокуратура потребовала изъять у Рауфа и Рауля Арашуковых имущество на 1,5 млрд рублей
Генпрокуратура России потребовала изъять и обратить в доход государства имущество бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца общей стоимостью 1,5 млрд рублей
Генпрокуратура России потребовала изъять и обратить в доход государства имущество бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца общей стоимостью 1,5 млрд рублей.
Прокуратура установила, что при официальной зарплате Рауля Арашукова за период с 2007 по 2017 год в размере 65 млн 917 тысяч рублей и Рауфа Арашукова за период с 2009 по 2018 год — 15,651 млн рублей, они приобрели имущество на сумму 1 млрд 469 млн 127 тыс. 512 рублей.
За то время, что Арашуковы находились на государственной службе, они приобрели 75 объектов недвижимости, в том числе пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас», ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, 14 машин и другие предметы роскоши, сообщает «Интерфакс».
Указанное имущество регистрировалось на родственников, личных водителей и охранников Арашуковых, чтобы скрыть его от надзорных органов.
Напомним, экс-сенатор Рауф Арашуков находится под арестом по обвинению в убийстве и давлении на свидетелей, а его отец Рауль Арашуков обвиняется в хищении газа на 30 миллиардов рублей.