Лишенную статуса «золотую судью» Елену Хахалеву уволили из Краснодарского краевого суда
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение досрочно лишить Елену Хахалеву полномочий из-за пропусков заседаний коллегии. Судья свое отсутствие на заседаниях сначала объясняла болезнью, а затем госпитализацией в связи с заражением коронавирусом
Лишенную судейского статуса «золотую судью» Елену Хахалеву уволили из Краснодарского краевого суда.
Представитель суда сообщил РИА Новости, что Елена Владимировна Хахалева отчислена из штата судей в связи с досрочным прекращением полномочий по причине дисциплинарного проступка.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение досрочно лишить Елену Хахалеву полномочий из-за пропусков заседаний коллегии. Судья свое отсутствие на заседаниях сначала объясняла болезнью, а затем госпитализацией в связи с заражением коронавирусом.
Елена Хахалева стала известна на всю страну и получила прозвище «золотая судья» после того, как стало известно о шикарной свадьбе ее дочери. На празднике среди прочих присутствовали звезды российского шоу-бизнеса. По данным СМИ, свадьба дочери «простой краснодарской судьи» обошлась в 2 млн долларов, хотя сама Хахалева эту информацию опровергла.