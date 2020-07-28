Депутат Ирина Яровая предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила изменить нормы законодательства, которые фактически запрещают суррогатное материнство, если ребенка после рождения планируется передать иностранцам
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила изменить нормы законодательства, которые фактически запрещают суррогатное материнство, если ребенка после рождения планируется передать иностранцам. Поводом для этого стало резонансное «дело врачей-репродуктологов», который обвиняют в торговле людьми. Коллега Яровой Оксана Пушкина, напротив, выступает против запрета суррогатного материнства, поскольку это противоречит демографической политике.
Ирина Яровая заявила, что еще после январского инцидента в Одинцово, когда новорожденный ребенок суррогатной матери погиб, изменения в законодательство просто необходимы. «Россия не должна быть страной с инкубаторами суррогатного материнства для иностранных граждан», - заявила депутат.
Парламентарий считает, что «в законе должна быть четко зафиксирована позиция, что суррогатное материнство допускается только по жизненным показаниям по состоянию здоровья и только гражданам Российской Федерации», сообщает РБК.
Отмети, что еще в 2017 году сенатор от Владимирской области Антон Беляков внес в Госдуму законопроект о полном запрете суррогатного материнства, поскольку эта услуга развивается в России прежде всего из коммерческих соображений, в том числе в расчете на зарубежных пациентов. Тогда депутаты данную инициативу отклонили, однако сейчас мнение парламента может измениться.
Напомним, что в конце июня в московской квартире были найдены пятеро младенцев под присмотром двух женщин. По версии следствия, детей планировали передать родителям из Китая, однако из-за пандемии коронавируса и закрытия границ новорожденные остались в России.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту торговли людьми, фигурантами которого стали известные российские репродуктологи.
Депутат Госдумы Оксана Пушкина призвала не допустить криминализации суррогатного материнства и его приравнивания к торговле людьми из-за правовой недоурегулированности этой сферы и чьих-то конъюнктурных представлений о нравственном и безнравственном.
«Сейчас мы видим именно такой, чисто формальный подход под благим предлогом защиты прав ребенка», - заявила Оксана Пушкина и добавила, что «нынешнее уголовное дело против репродуктологов противоречат демографической политике, заявленной президентом». Кроме того, из-за возбуждения «дела врачей» новорожденные дети попали в детский дом, а не к любящим родителям.