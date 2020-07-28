В Хабаровске началась 18-я по счету акция в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала
В Хабаровске после рабочего дня возобновилась бессрочная акция протеста в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала и против назначения врио губернатора Михаила Дегтярева. Митинги в Хабаровске продолжаются уже 18-е сутки
В Хабаровске после рабочего дня возобновилась бессрочная акция протеста в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала и против назначения врио губернатора Михаила Дегтярева. Митинги в Хабаровске продолжаются уже 18-е сутки.
Протестующие собрались около здания правительства Хабаровского края. Участники протеста скандируют лозунги «Пока мы едины — мы непобедимы!», «Наш край — наша правда!», «Мы здесь власть!», «Путина в отставку!» и другие.
Затем протестующие переместились к зданию суда, где рассматривалось административное дело водителя «Фургаломобиля». Ростислава Буряка обвинили в создании помех движению транспорта и арестовали на 8 суток.
Юрист Виталий Тыхта сообщил «МБЪХ медиа», что полицейские указали в протоколе дату и время, когда мужчина не присутствовал на митингах. Защита намерена обжаловать решение суда первой инстанции.
Участники протестной акции скандировали у здания суда «Нет беспределу!», «Свободу!» и «Отпускай».
«Фургаломобиль» - это фудтрак, обклеенный фотографиями экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который стал одним из символов протеста в регионе, сообщает Znak.com.