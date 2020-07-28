28 июля 2020, 14:22
Евро в России подорожал до 84 рублей, а доллар – до 72 рублей
Так, по данным на 13:40 по московскому времени доллар на Московской бирже торговался на отметке 72,28 рубля. Евро продают по 84,79 рубля. На максимуме курс европейской валюты доходил до 84,85 рубля
Во время торгов на Московской бирже 28 июля курс рубля рухнул до минимальных значений по отношению к доллару и евро.
Так, по данным на 13:40 по московскому времени доллар торговался на отметке 72,28 рубля. Евро продают по 84,79 рубля. На максимуме курс европейской валюты доходил до 84,85 рубля, сообщает «Лента.ру».
Официальный курс евро на 29 июля составляет 84,26 рубля, а курс доллара – 71,91 рубля.
Ослабление российского рубля связывают с остановкой роста нефтяных котировок. Еще одной причиной падения курса рубля называют решение Центробанка России продать не всю валюту, вырученную от продажи Сбербанка правительству.