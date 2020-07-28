В Москве неизвестные «заминировали» 350 торговых центров и все станции метро
В Москве 27 июля неизвестные сообщили в экстренные службы об угрозе взрыва на 700 объектах, в том числе всех станциях столичного метрополитена
В Москве 27 июля неизвестные сообщили в экстренные службы об угрозе взрыва на 700 объектах, в том числе всех станциях столичного метрополитена.
«Заминированными» помимо станций метро оказались 350 торговых центров и более 120 медицинских учреждений. Все общения об угрозе взрыва поступили по каналам экстренных служб. Сотрудники правоохранительных органов сейчас выборочно проверяют «заминированные» объекты и проводят эвакуацию людей.
«Интерфакс» сообщает об эвакуации 4 тысяч человек.