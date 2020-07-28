28 июля 2020, 13:52
Сотовый оператор МТС первым в России получил лицензию на 5G
Сотовый оператор МТС первым в России получил лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G. Речь идет о диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах. Лицензия Роскомнадзора действует до 16 июля 2025 года
Сотовый оператор МТС первым в России получил лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G.
Речь идет о диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах. Лицензия Роскомнадзора действует до 16 июля 2025 года, сообщает «Медуза».
В МТС заявили о том, что первыми пользователями сети «пятого поколения» станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.
Ранее сообщалось, что запуск сети 5G в российских городах-миллионниках сдвинут с 2022 года на 2024 год. Начало работы 5G в 2022 году прописано в нацпрограмме «Цифровая экономика».