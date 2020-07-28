Власти Татарстана с помощью соцсетей будут выявлять проблемных подростков
Спецотдел мониторинга социальных сетей будет создан на базе Министерства по делам молодежи Татарстана. Сотрудники отдела займутся выявлением неблагополучных подростков, пока ими не «воспользовались деструктивные организации»
Власти Татарстана создадут специальный отдел, который будет заниматься мониторингом социальных сетей подростков для отслеживания «деструктивного контента».
По данным «Коммерсанта», спецотдел мониторинга социальных сетей будет создан на базе Министерства по делам молодежи Татарстана. Сотрудники отдела займутся выявлением неблагополучных подростков, пока ими не «воспользовались деструктивные организации».
Глава глава аппарата антитеррористической комиссии республики Ильдар Галиев заявил, что изучение личности террористов и молодой поросли показало, что подавляющее их большинство до радикализации испытывали очень долгое время депрессию, одиночество, травлю в школе, побои от родителей или были свидетели насилия в доме. Сотрудники отдела будут отслеживать «статусы» и «сторис» в социальных сетях, при этом их работа не должна будет «дублировать работу правоохранительных органов».
Чиновники рассчитывают, что благодаря мониторингу соцсетей проблемных подростков удастся выявить и вовремя оказать им помощь.