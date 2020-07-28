СКР объявил в розыск владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» по делу о неуплате налогов
Следственный комитет объявил в розыск владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана в федеральный розыск по новому делу об уклонении от уплаты налогов. Бизнесмена также могут объявить в международный розыск
Следственный комитет объявил в розыск владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана в федеральный розыск по новому делу об уклонении от уплаты налогов. Бизнесмена также могут объявить в международный розыск.
В СКР сообщили, что Юрий Белойван обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам.
Напомним, что в 2019 году владельца сети «Тарас Бульба» признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Бизнесмен признал свою вину и пообещал частями погасить налоговую задолженность.
Суд назначил Белойвану наказание в виде 2 лет лишения свободы, после чего освободил его от отбывания наказания из-за болезни. Бизнесмен не выполнил данное суду обещание погасить налоговую задолженность и скрылся от следствия.