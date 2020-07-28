Родители детей в возрасте 16-18 лет подали иск к Владимиру Путину из-за отсутствия «карантинных» выплат
Штаб московского муниципального депутата Юлии Галяминой подал коллективный иск от группы родителей к президенту Владимиру Путину из-за его решения выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет в рамках поддержки во время пандемии коронавируса
Штаб московского муниципального депутата Юлии Галяминой подал коллективный иск от группы родителей к президенту Владимиру Путину из-за его решения выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет в рамках поддержки во время пандемии коронавируса. Истцы считают, что президентский указ нарушает права детей в возрасте от 16 до 18 лет.
Пресс-секретарь штаба Николай Касьян сообщил «Дождю», что 50 человек изъявили желание присоединиться к иску. Сбор заявок продолжается.
Родители взрослых детей считают, что указы президента нарушают федеральное законодательство, в том числе права и интересы детей в возрасте от 16 до 19 лет, установленные Семейным кодексом.
Напомним, что по указу президента от 11 мая 2020 года единовременная выплата в размере 10 тысяч рулей полагается на детей, достигших 16 лет на момент 1 июля 2020 года. Другой указ касается повторных выплат, которые рассчитаны на детей до 16 лет.
В иске указывается, что детьми являются все несовершеннолетние граждане Российской Федерации, в том числе и в возрасте от 16 до 18 лет, и они имеют равные права по сравнению с детьми более младшего возраста. Таким образом, выплаты на детей до 16 лет нарушают права остальных несовершеннолетних граждан.
«Имея намерение оказать поддержку семьям с детьми, незаконно и несправедливо лишать семьи с детьми от 16 до 18 лет государственной поддержки в период пандемии, особенно, учитывая, что в указанном возрасте детям требуется больший объем питания по сравнению с детьми более младшего возраста, взрослые размеры одежды, необходимы затраты на подготовку к ГИА и ЕГЭ», - говорится в коллективном иске родителей.