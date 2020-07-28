«Автодор» объявил тендеры на строительство трассы Москва – Казань на 507 млрд рублей
Государственная компания «Автодор» объявила восемь тендеров на строительство скоростной трассы М-12 Москва – Казань общей стоимостью 507,3 млрд рублей. Строительство скоростной трассы М-12 планируется завершить летом 2024 года
Государственная компания «Автодор» объявила восемь тендеров на строительство скоростной трассы М-12 Москва – Казань общей стоимостью 507,3 млрд рублей.
Согласно размещенным на портале госзакупок тендерам, на первый этап работ на отрезке 0−80 км выделено 53,378 млрд рублей, на второй (80−116 км) - 21,206 млрд рублей, на третий (116−224 км) - 59,550 млрд рублей, на четвертый (224−347 км) - 79,774 млрд рублей, на пятый (347−454 км) - 58,266 млрд рублей, на шестой (454−586 км) - 69,290 млрд рублей, на седьмой (586−663 км) - 42,668 млрд рублей, на восьмой (663−729 км) - 123,202 млрд рублей (с мостом через Волгу), сообщает РБК.
Строительство скоростной трассы М-12 планируется завершить летом 2024 года.
По замыслу «Автодора», скоростная трасса Москва – Казань протяженностью 794 км должна в два раза сократить время в пути между этими городами. Стоимость дороги оценивается в 650 млрд рублей.