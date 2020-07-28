28 июля 2020, 11:54
В Иркутской области во время поисков пропавшего Ан-2 нашли обломки другого самолета
В Иркутской области в ходе поисков пропавшего неделю назад Ан-2 обнаружили обломки другого самолета аналогичной модели. Найденный самолет Ан-2 потерпел крушение еще год назад
Фото: МЧС
В Иркутской области в ходе поисков пропавшего неделю назад Ан-2 обнаружили обломки другого самолета аналогичной модели. Найденный самолет Ан-2 потерпел крушение еще год назад.
В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре «Интерфаксу» сообщили, что спасатели обнаружили другой борт, который разбился летом 2019 года в Усольском районе.
Поиски самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс», который пропал в Бурятии неделю назад, продолжаются.
Напомним, Ан-2 вылетел 19 июля из поселка Кырен Тункинского района Бурятии и не вышел на связь. Он должен был облететь Тункинский и Окинский районы, чтобы определить область авиаобработки лесов от тутового шелкопряда. На его борту находились шесть человек.