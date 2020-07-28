Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» без возможности восстановления
В Twitter телеканала опубликован скриншот уведомления о блокировке аккаунта канала. «Ваш аккаунт Google был отключен и не может быть восстановлен, так как нарушил экспортное законодательство», - говорится в уведомлении
Видеосервис YouTube, принадлежащий корпорации Google, заблокировал аккаунт российского православного телеканала «Царьград».
В Twitter телеканала опубликован скриншот уведомления о блокировке аккаунта канала. «Ваш аккаунт Google был отключен и не может быть восстановлен, так как нарушил экспортное законодательство», - говорится в уведомлении.
Представитель «Царьграда» заявил, что телеканал намерен обратиться в суд из-за блокировки своего аккаунта, так как администрация YouTube не направляла редакции никаких предупреждений о возможных нарушениях.
«Более того, администрация сервиса и сейчас не объясняет причины блокировки. С нами просто не выходят на связь, поэтому конфликт мы планируем решать в суде», - заявила главный редактор «Царьграда» Дарья Токарева.
На телеканале также отметили, что Google своим решением о блокировке «плюнул в лицо миллиону русских».