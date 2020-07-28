Президент вручит ордена и грамоты участникам агитационной кампании по поправкам к Конституции
В Кремле уже начали составлять список потенциальных получателей наград — орденов, медалей, благодарностей и почетных грамот президента. Предполагается, что в этот список войдут сотрудники администрации президента, сотрудники избиркома, артисты и блогеры
Президент Владимир Путин наградит и поощрит граждан, которые участвовали в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституции РФ. Напомним, что ключевой поправкой было обнуление президентских сроков Путина, поэтому к агитации власти привлекли многих известных россиян.
По данным РБК, в Кремле уже начали составлять список потенциальных получателей наград — орденов, медалей, благодарностей и почетных грамот президента. Предполагается, что в этот список войдут сотрудники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены Общероссийского народного фронта, «Единой России» и рабочей группы по подготовке поправок в Конституции, общественные деятели, артисты и блогеры.
Источник издания заявил, что «многие в это время работали на благо страны», поэтому глава государства счел необходимым поощрить их орденами и грамотами.
Напомним, что перед голосованием на телевидении активно крутили агитационные ролики в поддержку поправок к Конституции с участием известных артистов, а в Instagram блогеров-миллионников, которые специализируются на развлекательном контенте, появились посты о важности поправок. Блогер Айза Анохина к интервью Ксении Собчак призналась, что за пост о поправках к Конституции ей заплатили 400 тысяч рублей.