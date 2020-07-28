28 июля 2020, 10:55
Губернатор Чукотки Роман Копин госпитализирован с подозрением на коронавирус
Глава Чукотского автономного округа Роман Копин госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. Медики диагностировали у чиновника пневмонию. Результаты его тестирования на COVID-19 пока не сообщаются
Глава Чукотского автономного округа Роман Копин госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. Медики диагностировали у чиновника пневмонию. Результаты его тестирования на COVID-19 пока не сообщаются.
В своем Instagram Роман Копин заявил, что рассматривает свою болезнь как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, а также оценить условия для пациентов.
Глава Чукотки напомнил россиянам, что пандемия коронавируса пока не закончилась, поэтому необходимо соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить защитные маски.