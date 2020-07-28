28 июля 2020, 10:47
В России за сутки выявили еще 5 395 случаев заражения коронавирусом
В России общее число заболевших коронавирусом увеличилось до 823 515 человек. За последние сутки в стране было зарегистрировано 5 395 новых случаев заражения, сообщает оперштаб по контролю за распространением инфекции
Фото: 66.ru
В России общее число заболевших коронавирусом увеличилось до 823 515 человек. За последние сутки в стране было зарегистрировано 5 395 новых случаев заражения, сообщает оперштаб по контролю за распространением инфекции.
На сегодняшний день полностью вылечились 612 217 человек, а скончались от осложнений 13 504 человека (150 пациентов умерли за последние сутки).
В Москве выявили 674 новых случаев заражения COVID-19, в Московской области – 126, в Санкт-Петербурге – 168, в Нижегородской области – 163, в Свердловской области – 209, в Ханты-Мансийском АО – 187, в Иркутской области – 162, в Красноярском крае – 153, в Ростовской области – 133.