28 июля 2020, 07:58
Власти Вьетнама закрыли аэропорт курортного города Дананг из-за вспышки коронавируса
Власти Вьетнама приостановили авиационное сообщение с курортным городом Дананг из-за появления нового агрессивного типа коронавируса. Ранее вирус был выявлен у 11 человек
Власти Вьетнама приостановили авиационное сообщение с курортным городом Дананг из-за появления нового агрессивного типа коронавируса. Ранее вирус был выявлен у 11 человек.
Агентство Reuters сообщает, что вьетнамский Минтранс запретил прием и отправку самолетов в Дананге на 15 дней (начиная с 28 июля).
В правительств заявили, что вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях, вызвана новым типом коронавируса – более агрессивным и заразным.
Местные власти объявили эвакуацию из Дананга 80 тысяч туристов. Вывезти людей планируется в течение четырех дней.