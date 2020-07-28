МИД России направил США, Великобритании и Канаде ноты протеста из-за флагов ЛГБТ на зданиях посольств
Министерство иностранных дел России направило ноты протеста США, Великобритании и Канаде из-за вывешенных на зданиях их посольств в Москве флагов ЛГБТ-движения
Министерство иностранных дел России направило ноты протеста США, Великобритании и Канаде из-за вывешенных на зданиях их посольств в Москве флагов ЛГБТ-движения. Дипломаты таким образом хотели продемонстрировать поддержку секс-меньшинств, а в России это расценили как пропаганду гомосексуализма.
Депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что действия посольств США, Великобритании и Канады «нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации». Кроме того, «радужные» флаги были вывешены «в период голосования по поправкам в Конституцию России, где закреплены положения о защите и сохранении традиционных семейных ценностей».
В посольстве США в Москве заявили, что права ЛГБТ - это права человека. «Месяц гордости призван подчеркнуть, что каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований», - отметили американские дипломаты.