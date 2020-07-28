Минфин предложил направлять конфискованные у россиян деньги в Пенсионный фонд
Минфин России предложил внести в Гражданский и Бюджетный кодекс поправки, согласно которым конфискованные у граждан денежные средства будут направляться в Пенсионный фонд (ПФР)
Минфин России предложил внести в Гражданский и Бюджетный кодекс поправки, согласно которым конфискованные у граждан денежные средства будут направляться в Пенсионный фонд (ПФР).
В ведомстве сообщили «Известиям», что речь идет о деньгах, законность получения которых невозможно доказать. При этом данная мера коснется всех граждан, а не только государственных служащих.
В Минфине пока не сообщили, какое ведомство будет возложена обязанность по проверке доходов граждан, а также не назвали минимальную сумму для инициации проверки.
Отметим, что в текущем году Пенсионный фонд впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, законность приобретения которого не была подтверждена доходами. В фонд было направлено более 20 млрд рублей.