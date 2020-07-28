Владельца костромской фирмы арестовали по делу о поставке просроченных аппаратов ИВЛ
Согласно материалам уголовного дела, Андрей Герасимов и Оксана Рыжова продали нескольким владимирским компаниям 97 аппаратов ИВЛ «Фаза-5 НР», выпущенных с 1995 по 2001 год. Срок эксплуатации этого медицинского оборудования давно истек
Октябрьский суд города Владимира арестовал владельца «НПФ „Костромская медтехника“» и «НПФ „Костромская медтехника-Сервис“» Андрея Герасимова, а также коммерческого директора первой компании Оксану Рыжову по делу о поставке просроченных аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких).
Согласно материалам уголовного дела, Андрей Герасимов и Оксана Рыжова продали нескольким владимирским компаниям 97 аппаратов ИВЛ «Фаза-5 НР», выпущенных с 1995 по 2001 год. Срок эксплуатации этого медицинского оборудования давно истек. Сумма похищенного составила свыше 10,8 млн рублей, а потерпевшими по делу проходят семь компаний.
Герасимова и Рыжову обвиняют в сбыте недоброкачественных медицинских изделий (ст. 238.1 УК) и мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере (ст. 159 УК), сообщает «КоммерсантЪ».
Уголовное дело было возбуждено еще в апреле 2020 года. Тогда стало известно о поставке 50 просроченных аппаратов ИВЛ стоимостью 6 млн рублей во владимирскую больницу № 6, перепрофилированную для больных с коронавирусом.
Аппараты для больницы закупил депутат Госдумы Григорий Аникеев, который сначала утверждал, что оборудование новое, а затем приветствовал возбуждение уголовного дела.