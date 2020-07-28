В Москве планируют построить «шоссе для элиты» за 40 миллиардов рублей
Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин сообщил о планах московских властей построить дублер Кутузовского проспекта. Ради строительства «шоссе для элиты» в парке Кунцево вырубят множество зеленых насаждений, включая вековые дубы
Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин сообщил о планах московских властей построить дублер Кутузовского проспекта. Ради строительства «шоссе для элиты» в парке Кунцево вырубят множество зеленых насаждений, включая вековые дубы.
Строительство дублера Кутузовского проспекта обойдется в 40 миллиардов рублей. Дорога пройдет от Молодогвардейской транспортной развязки до «Москва-Сити».
Инициативная группа москвичей призывает мэрию к переговорам, чтобы скорректировать проект для того, чтобы избежать массовой вырубки деревьев. Противники дороги уже собрали 3 тысячи подписей против строительства.
Активисты отмечают, что проект еще не прошел государственную экспертизу, однако разработка документаций продолжается. Мэрия планирует построить дорогу до конца 2021 года.
Илья Яшин считает, что платная магистраль в первую очередь нужна лично мэру Москвы Сергею Собянину. «По чудесному совпадению новая дорога будет проложена от квартиры Собянина на Рочдельской улице прямо к его резиденции на Рублевке. Получается, что мэр Москвы за государственные деньги строит себе личную дорогу?», - отметил оппозиционер. Также сообщается, что «шоссе для элиты» пройдет менее чем в 200 метрах от жилых домов, детских садов и школ.