Минкультуры обязало библиотеки убрать из открытого фонда книги с маркировкой +18
Книги, которые не рекомендуются для несовершеннолетних, могут храниться в закрываемом на ключ зале или на отдельном стеллаже под непосредственным контролем сотрудника библиотеки и вне доступа детей
Министерство культуры обязало библиотеки убрать из открытого фонда произведений книги, имеющие возрастную маркировку +18.
В соответствии с указом главы Минкультуры, библиотеки, в которые допускаются лица младше 18 лет, обязаны создать условия, «обеспечивающие недоступность для детей размещения информационной продукции, содержащей маркировку „18+“ или с текстовым предупреждением „запрещено для детей“».
Книги, которые не рекомендуются для несовершеннолетних, могут храниться в закрываемом на ключ зале или на отдельном стеллаже под непосредственным контролем сотрудника библиотеки и вне доступа детей.
Примечательно, что в соответствии с указом Минкультуры из открытого фонда библиотек должны убрать роман «Тихий Дон» Михаила Шолохова, который входит в школьную программу.