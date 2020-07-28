Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию в условиях пандемии коронавируса
В памятке говорится, что у всех россиян будут измерять температуру в терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля. В случае выявления пассажиров с гипертермией им будет предложено сделать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус
Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала разъяснение для туристов по поводу правил въезда в Турцию во время пандемии коронавируса.
В памятке говорится, что у всех россиян будут измерять температуру в терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля. В случае выявления пассажиров с гипертермией им будет предложено сделать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус. Если тест окажется положительным, то туристов направят в госпиталь для обследования или лечения.
Во время полета все пассажиры рейса должны будут заполнить анкету, включающую личные данные, а также данные о состоянии здоровья.
Если у кого-то из пассажиров будет выявлен коронавирус, то данные его соседей по самолету будут переданы в Управление здравоохранения Турции. После этого всех контактировавших с больным отправят на 14-дневный карантин.
В связи с новыми правилами въезда в АТОР посоветовали туристам приобретать страховку, покрывающую лечение коронавируса.