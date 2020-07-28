28 июля 2020, 02:16
СКР возбудил новое дело против осужденного на 11 лет экс-главы Коми Вячеслава Гайзера
Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера. Ранее он уже был осужден на 11 лет за мошенничество, взятки и отмывание денежных средств
Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера. Ранее он уже был осужден на 11 лет за мошенничество, взятки и отмывание денежных средств.
Новое дело против бывшего губернатора возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Адвокат Вячеслава Гайзера Дарья Евменина сообщила агентству ТАСС, что данное дело возбудили еще в 2016 году, после чего его приостановили. Теперь же следователи возобновили расследование.
«Это способ оказания давления с целью убедить Вячеслава Михайловича [Гайзера] признать вину, так как сроки давности привлечения к уголовной ответственности давно истекли», - отметила адвокат.