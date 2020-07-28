Власти Вьетнама эвакуируют 80 тысяч туристов из-за вспышки нового коронавируса
Из курортного города Дананг эвакуировали 80 тысяч туристов из-за вспышки коронавируса. Ранее в правительстве заявили, что новый коронавирус намного агрессивнее и опаснее уже известного вируса
Из курортного города Дананг эвакуировали 80 тысяч туристов из-за вспышки коронавируса. Ранее в правительстве заявили, что новый коронавирус намного агрессивнее и опаснее уже известного вируса.
Для эвакуации туристов потребуется как минимум четыре дня. Их планируется вывозить на самолетах местной авиакомпании. Перевозчик будет выполнять примерно по 100 рейсов в день из Дананга в 11 других городов страны.
В правительстве рассказали, что 25 июля коронавирус подтвердился у 57-летнего жителя Дананга. Мужчина мог заразиться в одной из городских больниц. 26 июля в городе выявили еще два случая коронавируса, а 27 июля – уже 11 случаев. Власти утверждают, что речь идет о новом, более агрессивном и заразном штамме коронавируса.
С 28 июля на большей части территории Дананга начнет действовать карантин. Жителям можно будет выходить из дома только для покупки еды и лекарств, работы на фабрике или в экстренных случаях.
В России заявили, что поводов для паники из-за распространения более опасного и заразного типа коронавируса, выявленного во Вьетнаме, нет. Замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил РИА Новости, что о происхождении того или иного вида или о мутации штамма можно говорить, только когда будет полногеномное секвенирование.