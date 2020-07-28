Россияне из-за карантинных ограничений стали массово интересоваться «золотыми паспортами»
Среди российских граждан на фоне пандемии коронавирусной инфекции резко вырос интерес к получению иностранного паспорта или вида на жительство в другой стране. Наибольшей популярностью пользуются Португалия, Кипр, Мальта и страны Карибского бассейна
Среди российских граждан на фоне пандемии коронавирусной инфекции резко вырос интерес к получению иностранного паспорта или вида на жительство в другой стране. Наибольшей популярностью пользуются Португалия, Кипр, Мальта и страны Карибского бассейна, в которых действуют упрощенные схемы получения гражданства.
Журнал Forbes объясняет интерес к «золотым паспортам» ограничениями, которые власти многих стран ввели из-за распространения коронавируса. В частности, из-за карантин россияне лишились возможности путешествовать. За границу сейчас могут попасть только владельцы дипломатических паспортов, иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве.
Директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаев назвала эту тенденцию «небывалым бумом». По словам специалистов, это вторая волна спроса на иностранное гражданство среди россиян. Первая была зафиксирована в 2014-2015 году, когда США и Евросоюз стали вводить экономические и визовые санкции против России.