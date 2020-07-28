«Радио Свобода» обвинили в распространении фейк-ньюс из-за статьи об отключении «безнадежных» пациентов от аппаратов ИВЛ
Правоохранительные органы составили в отношении «Радио Свобода» протокол о распространении фейк-ньюс из-за статьи журналистки Татьяны Вольтской об отключении коронавирусных пациентов от аппаратов ИВЛ (искусственная вентиляция легких)
Правоохранительные органы составили в отношении «Радио Свобода» протокол о распространении фейк-ньюс из-за статьи журналистки Татьяны Вольтской об отключении коронавирусных пациентов от аппаратов ИВЛ (искусственная вентиляция легких).
Глава Центра защиты прав СМИ Галина Арапова сообщила «МБХ медиа», что аналогичный протокол был составлен в отношении Татьяны Вольтской как частного лица.
В апреле на сайте «Север. Реалии» был опубликован материал под названием «Людей принудительно отключают». В этой статье врач-реаниматолог на условиях анонимности рассказал о нехватке аппаратов ИВЛ в больницах Петербурга, из-за чего медикам приходится самим решать, кого из пациентов отключать от искусственной вентиляции легких, а кого продолжать лечить. В итоге «безнадежных» пациентов отключают ради спасения тех, у кого есть шансы на излечение.
Следственный комитет посчитал данную информацию ложной и потребовал от журналистки назвать имя врача, рассказавшего об отключении пациентов от аппаратов ИВЛ. Татьяна Вольтская отказалась раскрыть личность своего информатора, сославшись на закон «О СМИ». В свою очередь генпрокуратура признала материал запрещенным к распространению в России и потребовала его заблокировать.