28 июля 2020, 00:13
Компания Apple 8 сентября презентует смартфон нового поколения iPhone 12
Американская компания Apple планирует официальную презентацию нового смартфона iPhone. Издание Appleinsider со ссылкой на блогера iHacktu сообщает, что мероприятие должно состояться 8 сентября
Американская компания Apple планирует официальную презентацию нового смартфона iPhone. Издание Appleinsider со ссылкой на блогера iHacktu сообщает, что мероприятие должно состояться 8 сентября.
Apple представит линейку смартфонов iPhone, новые поколения умных часов Apple Watch и планшетного компьютера iPad.
Блогер iHacktu сообщает, что компания также презентует беспроводную зарядную станцию AirPower, от которой она отказалась в марте 2019 года.
Напомним, что 10 сентября 2019 года Apple представила флагманскую серию смартфонов, в которую вошли iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.