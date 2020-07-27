Компания Романа Абрамовича построит парковку на месте уникальной московской велотрассы
В Москве могут ликвидировать уникальную кольцевую велосипедную дорогу в Крылатском, которая была построена в 1979 году к Олимпиаде-1980. Причиной тому – планы подконтрольной олигарху Роману Абрамовичу компании построить на месте велосипедной дороги парковку
В Москве могут ликвидировать уникальную кольцевую велосипедную дорогу в Крылатском, которая была построена в 1979 году к Олимпиаде-1980. Причиной тому – планы подконтрольной олигарху Роману Абрамовичу компании построить на месте велосипедной дороги парковку.
Накануне активисты и спортсмены провели акцию протеста против снова велосипедной дороги. Около двух тысяч участников акции «обняли» кольцо, замкнув цепь стоящими друг за другом велосипедистами. «Самое главное - показать, что эта трасса необходима, что она всем нужна. И велосипедистам, и триатлетам, и другим спортсменам», - сообщил «МБХ медиа» чемпион Москвы по велоспорту Александр Колыбин.
В настоящее время велотрассой владеет ЗАО «Спортивно-экологический комплекс „Лата Трэк“». В 2007 году из-за кадастровой ошибки при межевании часть трассы оказалась за пределами принадлежащего компании участка, а спустя 10 лет Департамент имущества Москвы передал часть оказавшейся «бесхозной» земли в аренду ООО «Медикал Эстейт». Эта фирма входит в группу компаний, которые контролируются миллиардером Романом Абрамовичем.
«Медикал Эстейт» ранее построило недалеко от велотрассы бизнес-центр «Крылатские холмы», а сейчас в планах компании снести часть уникальной велотрассы и построить парковку для сотрудников бизнес-центра.
«Медикал Эстейт» и Депимущества Москвы подали иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать велотрассу не спортивным сооружением, чтобы юридически уничтожить ее. «Лата Трэк» в свою очередь через суд пытается добиться признания незаконным решения властей передать часть велосипедной трассы в аренду компании г-на Абрамовича.
Протяженность велотрассы в Крылатском составляет 13 километров. Ее рельеф позволяет тренироваться и начинающим велогонщикам, и профессионалам. В случае уничтожения этой трассы велосипедистам придется тренироваться на обычных дорогах, что крайне опасно.
Глава Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов признал, что данная трасса является единственным в Москве местом, где нормально тренируются велолюбители. Сейчас ей пользуются около 10 тысяч человек. Он отметил, что за последние годы в стране не было построено ни одного спортивного объекта для велоспорта, а едва ли не единственный такой объект власти хотят уничтожить.