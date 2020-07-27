В Москве сильным дождем залило станцию метро «Ботанический сад»
В Москве дождем залило станцию метрополитена «Ботанический сад». Пассажиры подземки выкладывают в соцсети фотографии и видео потоков воды, которые стекают по ступеням вестибюля станции
В Москве дождем залило станцию метрополитена «Ботанический сад». Пассажиры подземки выкладывают в соцсети фотографии и видео потоков воды, которые стекают по ступеням вестибюля станции.
В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что из-за ливня в районе станции «Ботанический сад» затопило проезжую часть.Частично затопило и саму станцию метро. На входе образовались крупные лужи.
«Вести.ру» сообщают, что во время грозы в Москве остановилось движение нескольких трамваев из-за накренившегося дерева, а в ЖК «Грин-парк» водой залило часть здания.