«Единая Россия» не нашла нарушений в дорогостоящем гардеробе вице-мэра Москвы Анастасии Раковой
Комиссия по этике «Единой России» не нашла нарушений этических норм партии в дорогостоящих ювелирных украшениях и одежде люксовых брендов вице-мэра Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой
Комиссия по этике «Единой России» не нашла нарушений этических норм партии в дорогостоящих ювелирных украшениях и одежде люксовых брендов вице-мэра Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой. Об этом говорится в ответе комиссии на запрос «Открытых медиа».В «Единой России» считают, что информация о стоимости украшений и одежды Анастасии Раковой, которую опубликовал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, не является достоверной. «Выводы о стоимости вещей и ювелирных украшений могут быть сделаны только экспертом при подтверждении их подлинности и принадлежности определенным брендам, что не могло быть осуществлено автором публикаций», - говорится в ответе.
Одновременно с этим в партии власти заявили, что членам «ЕР» рекомендовано «придерживаться личной скромности и сдержанности в публичном поведении», а вице-мэр Анастасия Ракова этим рекомендациям следует. По мнению главы комиссии Евгения Ревенко, поскольку чиновница никогда не озвучивала марку и стоимость своей одежды, то и этических норм она не нарушала.
Напомним, ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором подсчитал стоимость гардероба и украшений Анастасии Раковой. Так, чиновница при годовом доходе в 7 млн рублей имеет в своем гардеробе два пальто Loro Piana общей стоимостью 925 000 рублей, жакет Brunello Cucinelli за 160 000 рублей, палантин Chanel за 77 000 рублей, несколько костюмов бренда Kiton за несколько сотен рублей.
Ранее борцы с коррупцией писали о колье и серьгах Раковой бренда Van Cleef за 1,6 млн рублей, кольце Bvlgari за 550 000 рублей, подвеске и серьгах Graff за 8,4 млн рублей, после чего вице-мэр перестала появляться на публике в узнаваемых и дорогостоящих украшениях.