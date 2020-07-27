В Москве на некоторых станциях метро перестали пускать пассажиров без защитных масок
В Москве контролеры, которые дежурят на станциях метро «Савеловская» и «Электрозаводская», перестали пускать пассажиров без защитных масок и перчаток
Фото: moscow.ru.today
В Москве контролеры, которые дежурят на станциях метро «Савеловская» и «Электрозаводская», перестали пускать пассажиров без защитных масок и перчаток.
Telegram-канал «Что там в Москве?» сообщает, что на «Савеловской» у эскалаторов стоят пять контролеров, которые следят за наличием средств индивидуальной защиты у пассажиров. На станции «Электрозаводская» людей заставляют надевать маски в метро и штрафуют за их отсутствие.
Напомним, что в Москве к настоящему времени были отменены практически все карантинные ограничения, введенные в конце марта из-за пандемии коронавируса. В силе остались только запрет на проведение массовых мероприятий (в том числе митингов) и обязанность носить маски и перчатки в общественных местах.