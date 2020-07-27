Журналиста «Медиазоны», которому полицейский сломал руку, оштрафовали на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский райсуд Петербурга оштрафовал на 500 рублей корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, которому полицейский сломал руку на избирательном участке. Судья Ольга Андреева признала журналиста виновным в неповиновении сотрудникам полиции
Дзержинский райсуд Петербурга оштрафовал на 500 рублей корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, которому полицейский сломал руку на избирательном участке. Судья Ольга Андреева признала журналиста виновным в неповиновении сотрудникам полиции.
Еще один штраф в размере 2 тысяч рублей был назначен Френкелю за препятствование работе избиркома. Помимо этого журналисту вынесли предупреждение по делу о нарушении режима самоизоляции.
Напомним, Давид Френкель во время голосования по поправкам к Конституции прибыл на избирательный участок №2191 для проверки информации о нарушениях. Члены избиркома попросили полицейских удалить журналиста с участка, а один из силовиков сломал ему руку.
По версии полиции, корреспондент «провоцировал конфликтную ситуацию» на участке и мешал работать комиссии, а когда его пытались выдворить с участка, то он «упирался ногами, хватался за стены, сопротивлялся, отталкивал сотрудников».
Экс-глава Дворцового муниципального округа Петербурга Дмитрий Абрамов, который утверждает, что был на участке наблюдателем, назвал журналиста в суде «симулянтом». При этом врачи диагностировали Френкелю повреждение средней кости плеча с повреждением лучевого нерва. Журналисту была проведена операция.
Давид Френкель подал заявления в Следственный комитет о воспрепятствовании деятельности журналистов (статья 144 УК) и превышении должностных полномочий сотрудником полиции (статья 286 УК). СК начал доследственную проверку, о результатах которой пока информации нет.