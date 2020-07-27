Госкорпорация «Ростех» потратит 55 млн рублей на ведение своего сайта и аккаунтов в соцсетях
Государственная корпорация «Ростех», которой руководит Сергей Чемезов, выделила 55 млн рублей на ведение и продвижение своего сайта и аккаунтов в социальных сетях
Государственная корпорация «Ростех», которой руководит Сергей Чемезов, выделила 55 млн рублей на ведение и продвижение своего сайта и аккаунтов в социальных сетях.
Согласно сведениям портала госзакупок, подрядчик должен вести и продвигать официальный сайт «Ростеха», а также аккаунты корпорации в соцсетях «ВКонтакте», Facebeook, Instagram и Twitter. Победитель тендера должен привлекать на сайт госкомпании не менее 25 тысяч уникальных посетителей в рабочие сутки, а общее количество посещений сайта должно составить не менее 6,5 млн в течение года.
В аккаунты «Ростеха» в соцсетях должно быть привлечено не менее 100 тысяч новых подписчиков суммарно по всем страницам.
Ведение официального сайта в течение года оценивается в 14,7 млн рублей, продвижение — в 10,9 млн рублей, а ведение аккаунтов в соцсетях — в 26,8 млн рублей, сообщает «МБХ медиа».