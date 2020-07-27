27 июля 2020, 15:20
Правительство Вьетнама сообщило о вспышке «более агрессивного» типа коронавируса
Правительство Вьетнама сообщило о вспышке коронавирусной инфекции нового типа. Случаи заражения этой инфекцией зафиксированы в городе Дананге и ближайших провинциях
Фото: m24.ru
Правительство Вьетнама сообщило о вспышке коронавирусной инфекции нового типа, которая оказалась агрессивнее и опаснее ранее известных. Случаи заражения этой инфекцией зафиксированы в городе Дананге и ближайших провинциях.
Власти сообщают о четырех случаях заражения новым типом вируса. Сейчас два пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
В правительстве отметили, что более коронавирус нового типа стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию пациентов.
Местные эксперты называют два пути появления вируса: въезд в страну нелегальных мигрантов, либо мутация вируса в одной из больниц Дананга.