Меню
Общество
Формула обмана мэра Собянина
27 июля 2020, 15:20

Правительство Вьетнама сообщило о вспышке «более агрессивного» типа коронавируса

Правительство Вьетнама сообщило о вспышке коронавирусной инфекции нового типа. Случаи заражения этой инфекцией зафиксированы в городе Дананге и ближайших провинциях

Правительство Вьетнама сообщило о вспышке «более агрессивного» типа коронавируса
Фото: m24.ru

Правительство Вьетнама сообщило о вспышке коронавирусной инфекции нового типа, которая оказалась агрессивнее и опаснее ранее известных. Случаи заражения этой инфекцией зафиксированы в городе Дананге и ближайших провинциях.

Власти сообщают о четырех случаях заражения новым типом вируса. Сейчас два пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В правительстве отметили, что более коронавирус нового типа стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию пациентов.

Местные эксперты называют два пути появления вируса: въезд в страну нелегальных мигрантов, либо мутация вируса в одной из больниц Дананга.

Материалы по теме
В России за сутки выявили 5 635 новых случаев заражения коронавирусом
Ученые выяснили, что диабет в 12 раз повышает риск смерти от коронавируса
В Астраханской области в одном из детских лагерей зафиксировали вспышку коронавируса
Сейчас на главной
«Придерживается личной скромности и сдержанности»
доходы чиновников
«Придерживается личной скромности и сдержанности»
Комиссия по этике «Единой России» не нашла нарушений этических норм партии в дорогостоящих ювелирных украшениях и одежде люксовых брендов вице-мэра Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой
Авторская колонка
Антон Орехъ: История историка
Знаете, почему Юрия Дмитриева постарались представить педофилом? Всё просто: чтобы мы вообще не могли думать о той работе, которую он фантастически проделывал год за годом, четверть века. Ну, какие могут быть разговоры, комплименты и симпатии, если человек над ребенком глумится на почве секса!
Орехъ Антон
Власти США хотят поддержать экономику страны дополнительным триллионом долларов
США
Власти США хотят поддержать экономику страны дополнительным триллионом долларов
Сенаторы от Республиканской партии подготовили новый законопроект, в который вошел пакет мер по дополнительной поддержке пострадавшей во время пандемии американской экономики
Петербургский метрополитен признали самым худшим метро в России
общественный транспорт
Петербургский метрополитен признали самым худшим метро в России
Петербургский метрополитен признали худшим в России. Рейтинг метро был составлен экспертами общественного совета при Министерстве транспорта РФ и Общественной палаты
Германия выступила против возвращения России в G8 до решения вопроса с Крымом
большая восьмерка
Германия выступила против возвращения России в G8 до решения вопроса с Крымом
Германия выступила против возвращения к формату «большой восьмерки» c участием России до тех пор, пока не будет решен вопрос с возвращением Крыма Украине и Донбассом
В текущем году более 300 тысяч иностранцев получили российские паспорта
российское гражданство
В текущем году более 300 тысяч иностранцев получили российские паспорта
В первой половине текущего года российское гражданство получили 300 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова
Ученые выяснили, что диабет в 12 раз повышает риск смерти от коронавируса
коронавирус
Ученые выяснили, что диабет в 12 раз повышает риск смерти от коронавируса
По данным ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско, заболевшие COVID-19 пациенты с диабетом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще подвержены риску смерти
Экономика
Россия заняла только 20-е место в рейтинге доступности бензина для населения
Россия, будучи нефтяной державой, заняла только 20-е место среди европейских стран по количеству литров бензина, которые отдельно взятый гражданин может себе позволить купить на среднемесячную зарплату
СКР разработал новую статью в УК РФ о наказании за налоговое мошенничество
уголовный кодекс
СКР разработал новую статью в УК РФ о наказании за налоговое мошенничество
Зампред комитета генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, что сейчас правоохранители обсуждают вопрос о том, чтобы предложить Госдуме ввести новый состав преступления в УК РФ
Рамзан Кадыров назвал себя достойным Нобелевской премии за борьбу с терроризмом
нобелевская премия мира
Рамзан Кадыров назвал себя достойным Нобелевской премии за борьбу с терроризмом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в очередной раз прокомментировал персональные санкции, которые ввели против него власти США в связи с нарушением прав человека в регионе под предлогом борьбы с коронавирусом
Сбежавший в Россию соперник Лукашенко хочет показать истинное лицо белорусского президента
Цепкало
Сбежавший в Россию соперник Лукашенко хочет показать истинное лицо белорусского президента
По словам Цепкало, который тайно приехал в РФ вместе со всей семье, побег спас его от ложных обвинений и тюрьмы КГБ
18-летний российский депутат устроил алкогольную вечеринку в центре Севастополя
скандал
18-летний российский депутат устроил алкогольную вечеринку в центре Севастополя
Денис Зиновкин, являющийся председателем молодежного парламента при законодательном собрании Калужской области, устроил бурную алкогольную вечеринку на набережной Севастополя
В Telegram появилась опция видеозвонка, доступная в тестовом режиме для устройств Apple
Telegram
В Telegram появилась опция видеозвонка, доступная в тестовом режиме для устройств Apple
Чтобы подключить режим видеозвонка, пользователю необходимо обновить приложение до последней версии. Следом включается экспериментальная функция
В России вырастут расценки на домашний интернет
интернет
В России вырастут расценки на домашний интернет
Рост расценок на интернет на территории РФ неизбежен. Эксперты считает, что до конца текущего года цены на домашний интернет и телевидение могут подскочить на пятнадцать, а то и двадцать процентов
Авторская колонка
Суррогатное материнство - не преступление
К сожалению, несмотря на то, что суррогатное материнство в России разрешено, сфера правовых вопросов вокруг него так до конца и не урегулирована. Соответствующие законопроекты, которые попадали в Госдуму, встречали сопротивление консервативных лоббистов и РПЦ, поэтому многие нюансы СМ до сих пор остаются в серой зоне
Пушкина Оксана
Вакцинация - дело добровольное
коронавирус
Вакцинация - дело добровольное
В России вакцинация от коронавируса нового типа будет добровольной. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, комментируя информацию о массовой вакцинации граждан от COVID-19
Андрей Турчак высказался против возвращения пени за просрочку коммунальных платежей
ЖКХ
Андрей Турчак высказался против возвращения пени за просрочку коммунальных платежей
Ранее российский кабинет министров установил мораторий до 1 января 2021 года на взыскание неустойки за просрочку платежей за коммунальные услуги
Петербургский депутат рассказал, как закон о трехдневном голосовании позволит красть голоса
единый день голосования
Петербургский депутат рассказал, как закон о трехдневном голосовании позволит красть голоса
Борис Вишневский считает, что недавно принятый Совфедом закон о многодневном голосовании даст возможность для манипуляций с результатами выборов