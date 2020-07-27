В Хабаровске началась 17-я акция в поддержку Сергея Фургала. К митингующим присоединился Сергей Шнуров
В Хабаровске возле здания правительства региона вечером 27 июля началась очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала и назначения врио главы региона Михаила Дегтярева. Этот стихийный митинг стал уже семнадцатым по счету
В Хабаровске возле здания правительства региона вечером 27 июля началась очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала и назначения врио главы региона Михаила Дегтярева. Этот стихийный митинг стал уже семнадцатым по счету.
Жители города пришли на центральную площадь Ленина с плакатами в поддержку Сергея Фургала. Протестующие скандируют «Это наш выбор!», «Наш край — наша правда!», «Мы здесь власть!» и «Путина в отставку!». После митинга люди по традиции планируют пройтись шествием по городу.
Портал Znak.com сообщает, что в Хабаровск прилетел музыкант, политик и продюсер RTVI Сергей Шнуров. Он присоединился к манифестантам и сообщил, что планирует снять фильм о митингах в Хабаровске. Шнуров пообещал показать протесты такими, какие они есть.