ЦИК сообщил о проведении дистанционного голосования на довыборах в Госдуму РФ
Центризбирком сообщил о проведении дистанционного голосования на довыборах в Госдуму России в сентябре 2020 года в Курской и Ярославской областях. В ЦИКе заявили, что в этих регионах других выборных компаний в текущем году не будет
Центризбирком сообщил о проведении дистанционного голосования на довыборах в Госдуму России в сентябре 2020 года в Курской и Ярославской областях. В ЦИКе заявили, что в этих регионах других выборных компаний в текущем году не будет, поэтому довыборы в парламент целесообразно провести дистанционно.
Подать заявление на участие в электронном голосовании избиратели смогут с 29 июля до 8 сентября, а территориальные избиркомы не позднее 10 сентября должны направить в участковые избирательные комиссии реестры на исключение избирателей, подавших заявление на участие в дистанционном голосовании. В ЦИКе отметили, что это позволит полностью исключить случаи двойного голосования, которые имели место быть в ходе плебисцита по вопросу внесения поправок к Конституции РФ.
Министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что 62% избирателей тех округов, где пройдут довыборы депутатов Госдумы, уже имеют подтвержденные учетные записи на портале «Госуслуги».